В постах радикальной феминистки из Омска нашли экстремизм

Возбуждение ненависти и вражды по отношению к мужскому полу обнаружили в записях во «ВКонтакте» 31-летней жительницы Омска Любови Калугиной.

«В отношении Калугиной возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 282 УК РФ, в настоящее время проводится расследование», – цитирует 5 сентября издание «Медиа Зона» официального представителя регионального следственного управления СК РФ Ларису Болдинову.

По словам самой феминистки, внимание следователей привлекли 12 постов из социальной сети «ВКонтакте», где Калугина негативно высказывалась в отношении противоположного пола. Она называет уголовное преследование «абсурдом», отметив, что 90% экстремистского контента – это мемы и разборки с соратницами по борьбе за права женщин.

Записи 31-летней феминистки в социальных сетях возмутили анонимного жителя Биробиджана, который нашел в постах Калугиной оскорбление социальной группы «мужчины». Он поделился своими находками с центром по противодействию экстремизму. Фамилии жалобщика феминистка до сих пор не знает. В июле 2017 года, по ее словам, Калугину уже вызывали в центр «Э». А 15 августа текущего года ее пригласили уже в Следственный комитет. Сибирячка отказывается удалять посты, которые стали основанием для возбуждения дела. Свою вину она также признавать не готова.