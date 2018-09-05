Футбольный клуб «Ростов» боится лишиться своего стадиона, построенного к мундиалю. Всё из-за рэпера Басты

С громким заявлением выступил футбольный клуб «Ростов» из Ростова-на-Дону. Как заявили в пресс-службе команды, ближайший матч, который пройдет 23 сентября против «Уфы», может стать последним на новом домашнем стадионе ростовчан, построенном специально к чемпионату мира по футболу. Виноват во всем рэпер Баста.

На 29 сентября на «Ростов Арене» запланирован концерт популярного музыканта. В клубе уверены: поскольку сцену и танцпол установят непосредственно на футбольном поле, газон будет серьезно поврежден. Ростовчане ссылаются на отрицательный опыт проведения подобных мероприятий на стадионах «Ахмат Арена» (Грозный), «Петровский» (Санкт-Петербург), «Эсприт Арена» (Дюссельдорф, Германия), «Уэмбли» (Лондон, Англия), газоны которых якобы «были полностью уничтожены» во время концертов.

В случае повторения ситуации «Ростов» пригрозил перенести матчи на стадион «Олимп-2», который в три раза уступает по вместимости новой арене.

Организатором концерта стала компания «Спорт-Ин», под управлением которой находится «Ростов Арена». Якобы руководству компании были высказаны все опасения, но та «в погоне за сиюминутной выгодой» решила ничего не отменять.

Сам рэпер Баста пока никак не прокомментировал ситуацию. Представитель музыканта Наталья Мостакова заявила, что она в курсе этой ситуации. «Вероятно, будут какие-то комментарии, давайте просто следить за развитием событий», – цитирует Мостакову RostovGazeta.

«Ростов Арена» вмещает более 40 тысяч человек. В рамках чемпионата мира стадион принял четыре матча группового этапа и 1/8 финала между Бельгией и Японией.