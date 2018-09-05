«Это фигура очень сильная. Его ставил лично Бастрыкин». В Следственном комитете нашли замену задержанному за взятки генералу Дрыманову

Начальником Главного следственного управления Следственного комитета по Москве может стать действующий глава ГСУ СКР по Татарстану генерал-лейтенант юстиции Павел Николаев. Об этом 5 сентября сообщает РБК со ссылкой на свой источник, близкий к ведомству.

Изданию стало известно, что предложение Николаеву было сделано на прошлой неделе, а назначение произойдет, скорее всего, после 14 сентября. На этот период в ведомстве намечены кадровые перестановки.

48-летний генерал Николаев входит в ближний круг председателя СКР Александра Бастрыкина, рассказал изданию источник, близкий к комитету. «Это фигура очень сильная. Более сильная, чем (бывший руководитель ГСУ по Москве. — Прим. ред.) Дрыманов. На Татарстан он был поставлен в 2007 году лично Бастрыкиным», — говорит собеседник РБК. По его словам, с 2013 года Николаев рассматривался как возможный кандидат в заместители Бастрыкина. В республике на сегодняшний день у него очень сильные позиции.

Должность руководителя столичного главка СК стала вакантной после отставки Александра Дрыманова в начале июня. Спустя полтора месяца генерала арестовали по делу о коррупции. Ему вменяют два эпизода взяток: в особо крупном и крупном размере. ФСБ считает, что Дрыманов вместе с несколькими офицерами СКР получили 1 миллион долларов за освобождение из СИЗО соратников криминального авторитета Шакро Молодого (Захария Калашова) — Андрея Кочуйкова (Итальянца) и Эдуарда Романова.

Вторую взятку, по версии ФСБ, Дрыманов получил от своего зама, генерала Дениса Никандрова, за продвижение по службе. Взяткодатель рассказал, что передал шефу карту латвийского банка с 9850 евро.

К слову, Дрыманова также считали человеком, близким к Бастрыкину. Глава СКР отказывал в возбуждении дела, пока генерал состоял на службе в комитете.