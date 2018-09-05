18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+20°C
/ Завтра: +22
$ 68.27р
79.02р
14:09 05.09.2018
Расширенный поиск

Власть
05.09.2018 11:44
Печать

«Это фигура очень сильная. Его ставил лично Бастрыкин». В Следственном комитете нашли замену задержанному за взятки генералу Дрыманову

Начальником Главного следственного управления Следственного комитета по Москве может стать действующий глава ГСУ СКР по Татарстану генерал-лейтенант юстиции Павел Николаев. Об этом 5 сентября сообщает РБК со ссылкой на свой источник, близкий к ведомству. 

Изданию стало известно, что предложение Николаеву было сделано на прошлой неделе, а назначение произойдет, скорее всего, после 14 сентября. На этот период в ведомстве намечены кадровые перестановки. 

48-летний генерал Николаев входит в ближний круг председателя СКР Александра Бастрыкина, рассказал изданию источник, близкий к комитету. «Это фигура очень сильная. Более сильная, чем (бывший руководитель ГСУ по Москве. — Прим. ред.) Дрыманов. На Татарстан он был поставлен в 2007 году лично Бастрыкиным», — говорит собеседник РБК. По его словам, с 2013 года Николаев рассматривался как возможный кандидат в заместители Бастрыкина. В республике на сегодняшний день у него очень сильные позиции. 

Должность руководителя столичного главка СК стала вакантной после отставки Александра Дрыманова в начале июня. Спустя полтора месяца генерала арестовали по делу о коррупции. Ему вменяют два эпизода взяток: в особо крупном и крупном размере. ФСБ считает, что Дрыманов вместе с несколькими офицерами СКР получили 1 миллион долларов за освобождение из СИЗО соратников криминального авторитета Шакро Молодого (Захария Калашова) — Андрея Кочуйкова (Итальянца) и Эдуарда Романова.

Вторую взятку, по версии ФСБ, Дрыманов получил от своего зама, генерала Дениса Никандрова, за продвижение по службе. Взяткодатель рассказал, что передал шефу карту латвийского банка с 9850 евро.

К слову, Дрыманова также считали человеком, близким к Бастрыкину. Глава СКР отказывал в возбуждении дела, пока генерал состоял на службе в комитете.

 

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

MarketGid

Загрузка...

Новости компаний
Setl City
05.09.2018 11:54

В парке возле ЖК «Солнечный город» выполнены работы по ландшафтному дизайну

Работы по ландшафтному дизайну завершены в парке отдыха возле ЖК «Солнечный город», который Setl City строит в Красносельском районе. Внутреннее пространство парка теперь разделено на уютные прогулочные зоны – насыпаны мини-холмы и оформлены отдельные зеленые участки, на которых высажены деревья и кустарники
АО «Строительный трест»
05.09.2018 10:50

Торжественное открытие нового социального объекта в ЖК OSTROV

4 сентября руководство компании «Строительный трест» в торжественной обстановке передало символический ключ от нового детского сада, расположенного в жилом комплексе OSTROV на Петровском проспекте, 5
Магазин "Кей"
05.09.2018 10:19

Подборка топовых товаров Logitech в КЕЙ

Швейцарская компания Logitech находиться на периферии производства высокотехнологичных аксессуаров для компьютера. Сегодня КЕЙ расскажет о трех самых интересных товарах Logitech, представленных в сети
Фото предоставлено компанией «Галамарт»
04.09.2018 16:42

Товары для школы, которые оценят и взрослые

Впереди новый учебный год. Время, когда и дети и взрослые строят новые планы, ставят новые цели. Мы сделали для вас подборку стильных канцелярских товаров, которые вы захотите одолжить у школьников. Все это можно найти в сети народных магазинов «Галамарт», совершая ваш регулярный шоппинг
Setl City
04.09.2018 12:06

Setl City отремонтировала помещения Свято-Владимирской школы

Setl City отремонтировала помещения Свято-Владимирской школы Воскресенского Новодевичьего монастыря на Московском пр. для создания трапезной. Работы произведены на благотворительной основе. Обновленный обеденный зал и полностью оборудованную кухню освятили 1 сентября, в День знаний
фото предоставлено компанией ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»
04.09.2018 11:10

"Дальпитерстрой" готовит к сдаче крупный ТРЦ

К концу года СК "Дальпитерстрой" планирует сдать в эксплуатацию один из самых крупных на Васильевском острове торгово-развлекательный и деловой центр. Он будет располагаться по адресу ул. Наличная, 44.
фото предоставлено авиакомпанией "Уральские авиалинии"
04.09.2018 10:30

Специальные цены на рейсы в Германию с «Уральскими авиалиниями»

Авиакомпания «Уральские авиалинии» в преддверии зимнего сезона снижает цены на рейсы в Германию из Санкт-Петербурга и Москвы
ПАО «Группа ЛСР»
03.09.2018 18:07

«Супер Новая» квартира-трансформер от «Группы ЛСР»

«Группа ЛСР» представила своим покупателям новый продукт: «Супер Новую» квартиру-трансформер в двух домах жилого комплекса «Цветной город», продажи в которых открылись сегодня
Группа Компаний «РосСтройИнвест»
03.09.2018 16:33

Шествие «ВЕЧНО ЖИВЫЕ» 8 сентября

В эту субботу, 8 сентября, состоится памятное шествие «ВЕЧНО ЖИВЫЕ», посвященное 77-й годовщине начала Великого подвига ленинградцев и защитников города длиной в 900 блокадных дней
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
03.09.2018 16:18

Банк «Санкт-Петербург» открыл кредитные линии Кузбасской топливной компании

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и ПАО «Кузбасская топливная компания» продолжают долгосрочное сотрудничество. С декабря 2017 года по август 2018 года партнеры заключили несколько кредитных соглашений, в соответствии с которыми банк предоставляет угольной компании кредиты общим лимитом 500 млн рублей и 15 млн евро
ГК «Эталон»
03.09.2018 16:08

Группа «Эталон» провела строительные уроки в День знаний

В День знаний, 1 сентября, Группа «Эталон» провела серию строительных уроков для первоклассников петербургской школы, которую в рамках реализации ЖК «Ласточкино гнездо» построила компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»). Занятия для малышей проходили в игровой форме
Группа компаний «ЦДС»
03.09.2018 12:33

В Мурино открылась новая общеобразовательная школа

Общеобразовательная школа на 700 учеников открылась в поселке Мурино Всеволожского района Ленинградской области. МОБУ «Муринская СОШ №3» полностью укомплектована и готова к началу учебного года