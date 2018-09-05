«Боярышник» по рецепту. Росалкогольрегулирование предлагает запретить свободный оборот спиртосодержащих антисептиков

В России могут запретить свободный оборот спиртосодержащих антисептиков. Как пишет «Российская газета», об этом 5 сентября в интервью РИА Новости заявил глава Росалкогольрегулирования Игорь Алешин.

Он подчеркнул, что борьба с нелегальным оборотом этилового спирта в фармотрасли в целом будет усилена. Так, могут начать изымать транспорт и емкости для его перевозки. По словам Алешина, уже готовятся поправки в отраслевой закон «для усиления контроля над производством и оборотом фармсубстанции».

Отметим, в России действует запрет на продажу спиртосодержащих жидкостей, однако в аптеках продукты вроде настойки боярышника, пиона или перца продаются по-прежнему без рецепта.

Глава Росалкогольрегулирования также заявил, что, по официальным данным, потребление алкоголя на душу населения в России снизилось на 40% за 12 лет. Правда, эксперты неоднократно подчеркивали, что официальная статистика не учитывает потребление суррогатов или тех же самых аптечных настоек. Неизвестно, какая доля из этих 40% просто отказалась от легального алкоголя в пользу более дешевых вариантов.