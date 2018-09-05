Теплый пол вместо батарей: и согреться, и сэкономить

Можно ли жить в теплой квартире и при этом экономить на отоплении в холодную осень? Да, если вместо стандартных батарей установить систему «Теплый водяной пол». Именно такая система работает в домах ЖК «Образцовый квартал 4», за счет чего жильцы комплекса экономят на отоплении до 30 %

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Оказывается, для большинства петербуржцев самое холодное время — вовсе не зима, а начало осени, когда центральное отопление ещё не работает. Пока радиаторы не запустили, жители холодных квартир спасаются электрическими обогревателями, кутаются в свитера и пледы. При этом, например, спустя неделю, вполне может потеплеть, но батареи будут «жарить», ведь система отопления обогревает целый район, и невозможно оперативно включать и выключать ее, когда вздумается.

В «Образцовых кварталах» нашли решение проблемы – здесь на крыше каждого дома установили автономные газовые котельные, а в квартирах вместо радиаторов — теплый водяной пол, температуру которого можно регулировать. Такая система помогает не только меньше тратить на отопление, но и поддерживать комфортную температуру, индивидуальную для каждой комнаты. Любители спать в прохладе могут ослабить регулятор, а желающие погреться с книжкой осенним вечером — добавить тепла.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Радиаторы в каждой городской квартире стали настолько привычными, что мало кто обращает внимание на неудобство подобных конструкций.

Во-первых, сама батарея греет воздух вокруг себя, а на противоположном конце комнаты при этом бывает довольно холодно. Даже если в такой системе есть регулятор, непонятно, какой показатель установить. К тому же такая батарея всегда горячая, и это небезопасно для детей.

Во-вторых, батарея занимает центральное место в интерьере и дизайне, хотите вы того или нет. Эта конструкция появляется в квартире первой, она отнимает 0,5 квадратных метра площади комнаты, ее нельзя убрать или передвинуть, а можно только закрыть специальным коробом. Короб добавит эстетики, но только если удастся найти «крышку», гармонирующую с дизайном комнаты. К тому же короб занимает много места, не дает придвинуть мебель вплотную к стене.

Все эти проблемы неактуальны с теплым полом. Отопительные элементы расположены по всей площади комнаты – значит, воздух в помещении нагревается равномерно. А еще по теплому полу можно ходить босиком, но невозможно обжечься.

Такую систему не нужно нагревать, пока не раскалится, и это дает существенную экономию на коммунальных платежах. Счета за отопление получаются на 30% меньше, чем при радиаторной системе, и это подтверждают жители «Образцовых кварталов». Регулировать температуру такого пола можно в каждой комнате отдельно – например, кухню сделать прохладнее, а детскую комнату теплее.

Когда радиаторы не нужны, освобождается место под окном. Хотите – стройте французский балкон с окнами в пол, хотите – ставьте мебель у окна.

Многие петербуржцы устанавливают похожие системы даже в квартирах, где уже есть радиаторы. Например, теплый пол в прихожей помогает быстрее высушить мокрую обувь, а в детской поддерживает комфортную температуру.

Не во всех квартирах есть техническая возможность применить теплый пол, но в «Образцовых кварталах» застройщик уже решил проблемы отопления самостоятельно. Новоселам остается только выбрать напольное покрытие, которое производят для таких полов специально – от керамической плитки до паркета.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Ко всем перечисленным плюсам добавим еще один. За счет дополнительных конструкций пол становится толще, следовательно – шумоизоляция лучше. Так что стучать по батарее из-за шумных соседей не придется. Да и батареи при теплых полах вам будут уже не нужны.

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