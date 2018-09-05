18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+20°C
/ Завтра: +22
$ 68.27р
79.02р
14:09 05.09.2018
Расширенный поиск

Бизнес-трибуна
Публикуется на правах рекламы
05.09.2018 11:14
Печать

Теплый пол вместо батарей: и согреться, и сэкономить

Можно ли жить в теплой квартире и при этом экономить на отоплении в холодную осень? Да, если вместо стандартных батарей установить систему «Теплый водяной пол». Именно такая система работает в домах ЖК «Образцовый квартал 4», за счет чего жильцы комплекса экономят на отоплении до 30 %

Теплый пол вместо батарей: и согреться, и сэкономить

shutterstock.com

Оказывается, для большинства петербуржцев самое холодное время — вовсе не зима, а начало осени, когда центральное отопление ещё не работает. Пока радиаторы не запустили, жители холодных квартир спасаются электрическими обогревателями, кутаются в свитера и пледы. При этом, например, спустя неделю, вполне может потеплеть, но батареи будут «жарить», ведь система отопления обогревает целый район, и невозможно оперативно включать и выключать ее, когда вздумается.

В «Образцовых кварталах» нашли решение проблемы – здесь на крыше каждого дома установили автономные газовые котельные, а в квартирах вместо радиаторов — теплый водяной пол, температуру которого можно регулировать. Такая система помогает не только меньше тратить на отопление, но и поддерживать комфортную температуру, индивидуальную для каждой комнаты. Любители спать в прохладе могут ослабить регулятор,  а желающие  погреться с книжкой осенним вечером — добавить тепла.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Радиаторы в каждой городской квартире стали настолько привычными, что мало кто обращает внимание на неудобство подобных конструкций.

Во-первых, сама батарея греет воздух вокруг себя, а на противоположном конце комнаты при этом бывает довольно холодно. Даже если в такой системе есть регулятор, непонятно, какой показатель установить. К тому же такая батарея всегда горячая, и это небезопасно для детей.

Во-вторых, батарея занимает центральное место в интерьере и дизайне, хотите вы того или нет. Эта конструкция появляется в квартире первой, она отнимает 0,5 квадратных метра площади комнаты, ее нельзя убрать или передвинуть, а можно только закрыть специальным коробом. Короб добавит эстетики, но только если удастся найти «крышку», гармонирующую с дизайном комнаты. К тому же короб занимает много места, не дает придвинуть мебель вплотную к стене.

Все эти проблемы неактуальны с теплым полом. Отопительные элементы расположены по всей площади комнаты – значит, воздух в помещении нагревается равномерно. А еще по теплому полу можно ходить босиком, но невозможно обжечься. 

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Такую систему не нужно нагревать, пока не раскалится, и это дает существенную экономию на коммунальных платежах. Счета за отопление получаются на 30% меньше, чем при радиаторной системе, и это подтверждают жители «Образцовых кварталов». Регулировать температуру такого пола можно в каждой комнате отдельно –  например, кухню сделать прохладнее, а детскую комнату теплее.

Когда радиаторы не нужны, освобождается место под окном. Хотите – стройте французский балкон с окнами в пол, хотите – ставьте мебель у окна.

Многие петербуржцы устанавливают похожие системы даже в квартирах, где уже есть радиаторы. Например, теплый пол в прихожей помогает быстрее высушить мокрую обувь, а в детской поддерживает комфортную температуру.

Не во всех квартирах есть техническая возможность применить теплый пол, но в «Образцовых кварталах» застройщик уже решил проблемы отопления самостоятельно. Новоселам остается только выбрать напольное покрытие, которое производят для таких полов специально –  от керамической плитки до паркета.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Ко всем перечисленным плюсам добавим еще один. За счет дополнительных конструкций пол становится толще, следовательно – шумоизоляция лучше. Так что стучать по батарее из-за шумных соседей не придется. Да и батареи при теплых полах вам будут уже не нужны. 

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой квартал "Образцовый квартал", Жилой квартал "Образцовый квартал 2", Жилой квартал "Образцовый квартал 3", Жилой квартал "Образцовый квартал 4" – Застройщик  ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

MarketGid

Загрузка...

Новости компаний
Setl City
05.09.2018 11:54

В парке возле ЖК «Солнечный город» выполнены работы по ландшафтному дизайну

Работы по ландшафтному дизайну завершены в парке отдыха возле ЖК «Солнечный город», который Setl City строит в Красносельском районе. Внутреннее пространство парка теперь разделено на уютные прогулочные зоны – насыпаны мини-холмы и оформлены отдельные зеленые участки, на которых высажены деревья и кустарники
АО «Строительный трест»
05.09.2018 10:50

Торжественное открытие нового социального объекта в ЖК OSTROV

4 сентября руководство компании «Строительный трест» в торжественной обстановке передало символический ключ от нового детского сада, расположенного в жилом комплексе OSTROV на Петровском проспекте, 5
Магазин "Кей"
05.09.2018 10:19

Подборка топовых товаров Logitech в КЕЙ

Швейцарская компания Logitech находиться на периферии производства высокотехнологичных аксессуаров для компьютера. Сегодня КЕЙ расскажет о трех самых интересных товарах Logitech, представленных в сети
Фото предоставлено компанией «Галамарт»
04.09.2018 16:42

Товары для школы, которые оценят и взрослые

Впереди новый учебный год. Время, когда и дети и взрослые строят новые планы, ставят новые цели. Мы сделали для вас подборку стильных канцелярских товаров, которые вы захотите одолжить у школьников. Все это можно найти в сети народных магазинов «Галамарт», совершая ваш регулярный шоппинг
Setl City
04.09.2018 12:06

Setl City отремонтировала помещения Свято-Владимирской школы

Setl City отремонтировала помещения Свято-Владимирской школы Воскресенского Новодевичьего монастыря на Московском пр. для создания трапезной. Работы произведены на благотворительной основе. Обновленный обеденный зал и полностью оборудованную кухню освятили 1 сентября, в День знаний
фото предоставлено компанией ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»
04.09.2018 11:10

"Дальпитерстрой" готовит к сдаче крупный ТРЦ

К концу года СК "Дальпитерстрой" планирует сдать в эксплуатацию один из самых крупных на Васильевском острове торгово-развлекательный и деловой центр. Он будет располагаться по адресу ул. Наличная, 44.
фото предоставлено авиакомпанией "Уральские авиалинии"
04.09.2018 10:30

Специальные цены на рейсы в Германию с «Уральскими авиалиниями»

Авиакомпания «Уральские авиалинии» в преддверии зимнего сезона снижает цены на рейсы в Германию из Санкт-Петербурга и Москвы
ПАО «Группа ЛСР»
03.09.2018 18:07

«Супер Новая» квартира-трансформер от «Группы ЛСР»

«Группа ЛСР» представила своим покупателям новый продукт: «Супер Новую» квартиру-трансформер в двух домах жилого комплекса «Цветной город», продажи в которых открылись сегодня
Группа Компаний «РосСтройИнвест»
03.09.2018 16:33

Шествие «ВЕЧНО ЖИВЫЕ» 8 сентября

В эту субботу, 8 сентября, состоится памятное шествие «ВЕЧНО ЖИВЫЕ», посвященное 77-й годовщине начала Великого подвига ленинградцев и защитников города длиной в 900 блокадных дней
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
03.09.2018 16:18

Банк «Санкт-Петербург» открыл кредитные линии Кузбасской топливной компании

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и ПАО «Кузбасская топливная компания» продолжают долгосрочное сотрудничество. С декабря 2017 года по август 2018 года партнеры заключили несколько кредитных соглашений, в соответствии с которыми банк предоставляет угольной компании кредиты общим лимитом 500 млн рублей и 15 млн евро
ГК «Эталон»
03.09.2018 16:08

Группа «Эталон» провела строительные уроки в День знаний

В День знаний, 1 сентября, Группа «Эталон» провела серию строительных уроков для первоклассников петербургской школы, которую в рамках реализации ЖК «Ласточкино гнездо» построила компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»). Занятия для малышей проходили в игровой форме
Группа компаний «ЦДС»
03.09.2018 12:33

В Мурино открылась новая общеобразовательная школа

Общеобразовательная школа на 700 учеников открылась в поселке Мурино Всеволожского района Ленинградской области. МОБУ «Муринская СОШ №3» полностью укомплектована и готова к началу учебного года