ФСБ проводит в Петербурге обыски по делу о присвоении денег профсоюза фрилансеров. Подозреваемый — глава организации

В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении главы профсоюза свободных предпринимателей, фрилансеров и надомных работников (ПСПФНР). Владимира Солошенко подозревают в присвоении 4 млн казенных рублей.

Как сообщает 5 сентября ГСУ СК РФ по городу, следователи вместе с сотрудниками регионального управления ФСБ проводят обыски по делу о присвоении 4 млн рублей, принадлежащих НКО – профсоюзу свободных предпринимателей, фрилансеров и надомных работников. По версии следствия, к хищению денег причастен учредитель и председатель профсоюза — 48-летний Владимир Солошенко. По версии следствия, средства пропадали в период с мая 2016 года по июль 2017-го.

«Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и предъявлении ему обвинения», – заявили в ведомстве.

Официальный сайт называет ПСПФНР «уникальным объединением людей самых разных профессий, представляющих традиционный и сетевой бизнес». НКО была создана в 2015 году и объединяет «десятки тысяч участников и продолжает расти с каждым днем, оказывая материальную помощь, юридическую поддержку и правовую защиту своим членам». Офис находится на Невском проспекте. Также, судя по сайту, у организации есть региональные отделения.