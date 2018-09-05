Первый королевский электромобиль покупает принц Чарльз. Маск огорчится

Кадр из видео в YouTube

Наследник британского престола принц Чарльз разместил заказ на первый электромобиль для королевского гаража, сообщает Sunday Times.

Электрический Jaguar I-Pace пополнит королевскую коллекцию, состоящую до этого момента только из бензиновых и дизельных автомобилей, причем предпочтительно британского производства. Электрический кроссовер будет соседствовать c изготовленными по спецзаказу Rolls-Royce, Bentley и Range Rover. Но вряд ли он будет выглядеть на их фоне замарашкой, поскольку королевский Jaguar, естественно, должен отличаться от серийного. Какие точно опции заказал наследник престола, сказать пока сложно, но известно, что принц хочет, чтобы машина была покрашена в его любимый оттенок синего, называемый Loire Blue («голубая Луара»). Его нет в палитре цветов, доступных простому покупателю, так что хотя бы поэтому королевский автомобиль будет уникальным.

Зарядная станция для Jaguar I-Pace будет оборудована, в том числе, и в Кенсингтонском дворце – резиденции наследника британского престола.

Чарльз известен своим вниманием к проблемам окружающей среды и экологически чистым технологиям. Он установил солнечные батареи на крыше своего замка, практически не пользуется изделиями из пластика, и во всех его домах обычные лампочки заменены на энергосберегающие. Ведь будущий король должен показывать личный пример своим подданным. В этом ряду желание наследника пересесть на электромобиль выглядит полностью логичным шагом.

Решение приобрести Jaguar I-Pace должно огорчить Илона Маска, который надеялся на появление Tesla в королевском гараже после того, как принц Чарльз протестировал Tesla Model S, когда принимал у себя брата Илона Кимбала. Однако, как сообщают неназванные источники, Чарльзу больше понравилась управляемость Jaguar.

Отметим, что принц покупает автомобиль в лизинг и будет оплачивать его сам, а не из казны.

Видео: YouTube/Royal Fashion Channel

Видео: YouTube/Breaking News 2018