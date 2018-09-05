Toyota отзывает более миллиона машин – они могут загореться

Toyota Motor Corp. отзывает более миллиона автомобилей по всему миру из-за риска возгорания, сообщает 5 сентября Bloomberg.

По данным компании, провода двигателя, подключенные к блоку управления, со временем могут изнашиваться, что грозит коротким замыканием или пожаром. Пока известно только об одном случае задымления автомобиля по этой причине, он обошёлся без пострадавших.

Отзыв касается всех Prius последнего поколения (c 2015 года) и гибридной версии кроссовера C-HR (с декабря 2016 года), выпущенных до мая этого года. В частности, более 554 тысяч автомобилей будут отозваны в Японии, 192 тысячи – в США.