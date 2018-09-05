Торжественное открытие нового социального объекта в ЖК OSTROV

АО «Строительный трест»

4 сентября руководство компании «Строительный трест» в торжественной обстановке передало символический ключ от нового детского сада, расположенного в жилом комплексе OSTROV на Петровском проспекте, 5.

В мероприятии приняли участие депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга, руководство Петроградского района, представители комитета по образованию, а также руководители компаний объединения «Строительный трест».

«Тот факт, что в Петроградском районе Санкт-Петербурга нет очереди в детские сады, должен сохраниться. И сегодня мы видим наглядное тому подтверждение – открытие нового садика. Уверен, что здесь будут расти здоровые и счастливые дети. Всех с праздником!», – отметил в ходе торжественной части депутат Законодательного собрания Юрий Гладунов.

«У нас сейчас идет активный перевод земель под жилое назначение, поэтому застройка Петровского острова продолжится. Для того чтобы очереди в детские сады не появились, мы работаем на опережение, заранее учитываем потребности будущих жителей», – сообщил глава администрации Петроградского района Иван Громов.

Заместитель генерального директора АО «Строительный трест» Беслан Берсиров передал заведующей детского сада Эмме Поздняковой символический ключ от нового помещения:

«Мы строим жилые дома в нашем городе уже 26 лет. И за это время сдали больше десятка школ и детских садов, которые сегодня работают во благо наших детей. Петроградский район – это особая историческая часть Петербурга. Именно здесь зарождался наш город. Ровно год назад, 4 сентября, был открыт новый учебный корпус школы №51 на Крестовском острове, реконструкцию которого вел «Строительный трест». Сегодня мы рады безвозмездно передать городским властям новое помещение детского сада в составе нашего объекта на Петровском острове. Замечательно, что это становится доброй традицией».

Строительство и безвозмездная передача социального объекта в собственность города осуществлялась компанией «Строительный трест» на основании Соглашения, заключенного с Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга.

Учреждение для малышей расположено в составе ЖК OSTROV, который был введен в эксплуатацию в декабре 2017 года, и занимает площадь 1 130 кв. м. В садике обучаются четыре группы детей – от полутора до пяти лет.

Справка о компании АО «Строительный трест»

ЖК "OSTROV" - застройщик ЗАО "Строительный трест", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

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