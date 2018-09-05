Центр стратегических разработок Кудрина уйдет под контроль Минэкономразвития

Центр стратегических разработок, основанный экс-министром финансов и нынешним главой Счетной палаты Алексеем Кудриным, переходит под контроль Министерства экономического развития. Об этом сообщает News.ru. Информацию подтвердили 5 сентября и источники издания The Bell.

В ЦСР проходят сокращения, в центре останется только один департамент. Он будет играть роль аналитического центра при Минэкономразвития. Значительная часть сотрудников перешла вслед за Кудриным в Счетную палату.

Напомним, ЦСР разрабатывал стратегию развития России до 2024 года, многие предложения вошли в новый «майский указ» Владимира Путина. Любопытно, что альтернативную стратегию как раз готовило Минэкономразвития под руководством Максим Орешкина.

Разногласия между Орешкиным и Кудриным даже стали поводом для «странной сенсации» Петербургского международного экономического форума в 2018 году. В одном из телеграм-каналов появилась информация о том, что они поспорили на панельной сессии, после чего Орешкин якобы потребовал, чтобы Кудрин не вмешивался в дела правительства, и назвал его «козлом очкастым». Правда, вскоре чиновники ответили анонимным телеграм-каналам совместным фото, которое должно было убедить всех в том, насколько глава Счетной палаты и министр экономического развития довольны друг другом. Теперь им предстоит доказать это и совместным управлением ЦСР.