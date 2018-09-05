Легенду полиции Ратушного будут судить за дебош в баре на Энгельса

В Петербурге направлено прокурору дело подполковника Сергея Ратушного. Бывший сотрудник транспортной полиции предстанет перед судом за учиненный погром в баре O'Briens на проспекте Энгельса.

О завершении расследования 5 сентября сообщает ГСУ СК РФ Северной столицы. Ратушного обвиняют по п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное из хулиганских побуждений).

Как ранее сообщала «Фонтанка», суд рассмотрит события, происходившие в баре O'Briens на проспекте Энгельса 20 ноября 2017 года. По версии следствия, подполковник, недовольный качеством обслуживания, начал грубо выражаться в адрес персонала, а потом и вовсе накинулся с кулаками на бармена и девушку-администратора. Досталось и посетителю, который пытался угомонить Ратушного: его не только послали куда подальше, но и подбили правый глаз.

Наше издание рассказывало: Сергей Ратушный известен тем, что после возбуждения в отношении него уголовных дел за хранение взрывчатки, за грабеж и за превышение служебных полномочий он восстанавливался на полицейской службе. Так происходило четыре раза. Уголовное дело о побоях на Энгельса было возбуждено отделом дознания УМВД по Выборгскому району Петербурга 5 февраля 2018 года — почти три месяца спустя после дебоша. Потом дело передали в Следственный комитет.