На Сахалине разгулялся «Джеби». Тайфун останавливает поезда, паромы и самолёты

Тайфун «Джеби» добрался до Сахалина и Приморского края 5 сентября. Циклон принес с собой мощные ливни и ураганный ветер, который дует со скоростью 33 – 38 метров в секунду. Метеорологи Японии назвали тайфун самым мощным за последние 25 лет.

Публикация от Новости Ванино (@novostivanino) 4 Сен 2018 в 11:36 PDT

Как сообщает «Сахалинэнерго», без света остались минимум пятнадцать населенных пунктов. Сахалинское управление МЧС предупреждает, что из-за осадков в реках на 1 – 2 метра может подняться уровень воды.

РБК со ссылкой на «Управление автомобильных дорог — Сахалин» передает, что в центральной части острова сошел сель, при этом его часть попала в водохранилище, в результате чего без питьевой воды остался город Макаров.

Из-за плохих погодных условий на острове остановили движение поездов.

Публикация от ДТП/ЧП [Сахалин] 18+🚨 (@sakhalin_chp) 4 Сен 2018 в 9:59 PDT

Как сообщает пассажирская компания «Сахалин» («дочка» РЖД), движение прекратили поезда дальнего следования №603 и 604, фирменные поезда № 1 и 2, курсирующие по маршруту Южно-Сахалинск — Ноглики.

В аэропорту Южно-Сахалинска задерживаются рейсы на материк. Рейсы на Сахалин принимает Владивосток. Паромное сообщение остановлено.

Публикация от Top Channel (@topchannel_news) 5 Сен 2018 в 12:53 PDT

Публикация от Het Nieuwsblad (@nieuwsblad) 5 Сен 2018 в 12:39 PDT