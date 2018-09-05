Происшествия
На Сахалине разгулялся «Джеби». Тайфун останавливает поезда, паромы и самолёты
Тайфун «Джеби» добрался до Сахалина и Приморского края 5 сентября. Циклон принес с собой мощные ливни и ураганный ветер, который дует со скоростью 33 – 38 метров в секунду. Метеорологи Японии назвали тайфун самым мощным за последние 25 лет.
Как сообщает «Сахалинэнерго», без света остались минимум пятнадцать населенных пунктов. Сахалинское управление МЧС предупреждает, что из-за осадков в реках на 1 – 2 метра может подняться уровень воды.
РБК со ссылкой на «Управление автомобильных дорог — Сахалин» передает, что в центральной части острова сошел сель, при этом его часть попала в водохранилище, в результате чего без питьевой воды остался город Макаров.
Из-за плохих погодных условий на острове остановили движение поездов.
Как сообщает пассажирская компания «Сахалин» («дочка» РЖД), движение прекратили поезда дальнего следования №603 и 604, фирменные поезда № 1 и 2, курсирующие по маршруту Южно-Сахалинск — Ноглики.
В аэропорту Южно-Сахалинска задерживаются рейсы на материк. Рейсы на Сахалин принимает Владивосток. Паромное сообщение остановлено.