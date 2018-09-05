“Захарченко защищал свой народ”. В Кронштадте может появиться парк в честь убитого главы ДНР. Администрация не против

Молодежный совет Кронштадта предложил назвать один из парков города в честь погибшего главы ДНР Александра Захарченко. Об инициативе рассказал в Facebook председатель Союза донбассовцев Сергей Лисовский. Пост был сделан в ночь на 5 сентября.

"Только что мне позвонил глава Кронштадта Олег Анатольевич Довганюк и сообщил, что Молодёжный совет Кронштадта высказал инициативу о присвоении одному из парков города имени Главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Владимировича Захарченко, убитого американо-бандеровской мафией. Это очень хорошая инициатива и я рад, что петербургская молодёжь сама проявляет такую инициативу", – пишет Лисовский (орфография и пунктуация автора. — Прим. ред.).

Президент Союза донбассовцев также отметил, что 1 сентября в комментарии информационному агентству EADaily он «высказал мысль о необходимости установки памятника Захарченко в Санкт-Петербурге».

В администрации Кронштадта корреспонденту «Фонтанки» объяснили, что инициатива была предложена в ходе акции, посвященной жертвам бесланской трагедии.

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– Я не был с ним знаком, но считаю Александра Владимировича Захарченко очень достойным человеком, отдавшим жизнь в борьбе с террором. То, что украинская власть последние годы творит с жителями Донбасса, иначе чем терроризмом назвать нельзя. Гибнут мирные жители, дети. Александр Захарченко защищал свой народ, и то, что прощаться с ним пришли несколько сотен тысяч человек, – показатель подлинного отношения к нему простых людей, – прокомментировал глава администрации района Олег Довганюк.

Чиновник отметил, что кронштадтские общественники отвозили на Донбасс гуманитарную помощь и лично общались с Захарченко. Тот, в свою очередь, благодарил горожан за их старания.

– Подчеркну, что эта инициатива нашей молодёжи будет вынесена на обсуждение всеми жителями Кронштадта, будет обсуждаться нашим Общественным советом. Без учета мнения большинства кронштадтцев никаких решений на эту тему приниматься не будет, – подвел итог Олег Довганюк.

В районной администрации также рассказали об обращении активистов с просьбой увековечить на острове имя поэта Николая Гумилева, родившегося в Кронштадте. Над этим предложением тоже обещали подумать.