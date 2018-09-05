Дама на «Солярисе» влетела в лоб маршрутке в Петергофе, есть пострадавшие

Три человека пострадали в результате аварии, случившейся минувшим вечером в Петродворцовом районе Петербурга, сообщает 5 сентября отдел пропаганды УГИБДД по городу и области.

По предварительной информации, 4 сентября около 20:15 на Ораниенбаумское шоссе, 1 (Петергоф), 43-летняя женщина на «Хёндэ Солярисе», двигаясь в сторону Ломоносова, не справилась с управлением и выскочила на встречную полосу, где врезалась в маршрутку «Мерседес». Сама автомобилистка и 37-летняя пассажирка маршрутки попали в больницу в состоянии средней степени тяжести. 38-летний водитель маршрутки получил лёгкие травмы и от госпитализации отказался.

Очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» уточняют, что женщина на «Солярисе» зацепила обочину, и поэтому её выкинуло на встречку. Столкнувшиеся транспортные средства пыталась объехать «Газель», но не смогла и скатилась в канаву.

«Проезжала минут через 10 после аварии. Дождь хлестал такой, что ехать было страшно», – добавляет в комментариях Елена.

По факту ДТП проводится проверка.