Две российские легкоатлетки дисквалифицированы из-за допинга после перепроверки проб с Олимпиады в Пекине

Российские спортсменки признаны виновными в употреблении допинга. Дисквалификация ждет метательницу копья Марию Абакумову и прыгунью в длину Татьяну Лебедеву, сообщает 5 сентября Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU)

Абакумова на 4 года отстранена от большого спорта по итогам перепроверки проб на допинг с Олимпиады 2008 года в Пекине и чемпионата мира 2011 года. Лебедева дисквалифицирована на два года после повторной оценки проб с пекинских Игр.

Ранее Международный олимпийский комитет лишил Лебедеву двух серебряных медалей, а Абакумова осталась без награды за второе место.