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Происшествия
05.09.2018 10:33
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Индус заявил на водителя такси «Везет» после стрельбы на Петроградской стороне

Водителя такси «Везет» задержали полицейские после сообщения о стрельбе на Петроградской стороне в Петербурге. Прежде чем спросить шофера, зачем он взялся за пневматику, сотрудники правоохранительных органов предпочли отправить его в больницу — агрессор был пьян. 

По данным «Фонтанки», стрельба во дворе по Плуталовой улице, 10, раздалась в девятом часу вечера 4 сентября. На курок нажимал водитель такси «Везет», а спасался от него 45-летний житель Индии, который временно обитает на Плуталовой. Около полуночи иностранец пришел с заявлением в 18-й отдел полиции. А нарядом отдельной роты патрульно-постовой службы полиции был задержан 50-летний местный житель, находившийся за рулем «Шевроле Круз». Объяснения с мужчины будут брать позже — для начала его отправили в Мариинскую больницу в состоянии алкогольного опьянения. 

Пневматический пистолет изъят. 

По факту инцидента проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России.

Напомним, месяц назад наше издание рассказывало о задержании коллеги стрелка по такси «Везет». Шофера заподозрили в сексуальном насилии над пассажиркой. А в феврале на сотрудника транспортного предприятия заявил в правоохранительные органы побитый клиент. 

Самая громкая история произошла в декабре 2016 года: пожилого пассажира, который воспользовался услугами службы заказа такси, высадили не по месту назначения, он замерз насмерть. Диспетчерская служба отказалась дать номер водителя родственникам мужчины.

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