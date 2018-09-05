Главный тренер «Спартака» похвалил «Зенит» и его итальянского новичка

Главный тренер футбольного клуба «Спартак» Массимо Каррера рассыпался в комплиментах «Зениту» после перехода в петербургский клуб итальянского полузащитника Клаудио Маркизио.

«Покупка Маркизио точно ещё больше усилит "Зенит". Его сильные стороны? Вы знаете, такой мастер не нуждается в моих рекомендациях. Клаудио может стать лучшим футболистом РПЛ. Но уже сейчас можно сказать, что полузащита Паредес – Кузяев – Маркизио – самая сильная в премьер-лиге», — цитирует Карреру 5 сентября «Спорт-Экспресс».

Напомним, «Зенит» подписал двухлетний контракт с Маркизио 3 сентября, притом что трансферное окно закрылось 1 сентября. Специальное разрешение на дозаявку игрока выдал Российский футбольный союз.

По неофициальным данным, годовая зарплата итальянского футболиста составляет 3,5 млн евро.