Боец батальона “Спарта” попался инспекторам ГИБДД под Петербургом. В Казахстане его привлекли за службу в ДНР

Бывшего бойца донецкого батальона «Спарта» задержали накануне во Всеволжском районе Ленинградской области. Он числился в федеральном розыске в родной республике Казахстан.

Около 13.00 на кольцевой автодороге инспектор ГИБДД остановил «Фольксваген Поло». Пробив документы водителя по базе, сотрудник правопорядка выяснил, что мужчина, уроженец города Костанай КАЗССР, находится в федеральном розыске на родине за участие в иностранном военном конфликте.

Источник сообщил «Фонтанке», что в общении с полицейскими задержанный не стал отрицать своего участия в конфликте на территории ДНР. Мужчина воевал там в составе батальона «Спарта».

Корреспондент нашего издания нашел страницу уроженца Казахстана в соцсетях. Там опубликованы фотографии, на которых разыскиваемый мужчина позирует с различным оружием и обнимается с Вадимом Самойловым, сооснователем рок-группы «Агата Кристи», известным своей поддержкой ополчецев.