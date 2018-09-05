Подборка топовых товаров Logitech в КЕЙ

Магазин "Кей"

Швейцарская компания Logitech находиться на периферии производства высокотехнологичных аксессуаров для компьютера. Сегодня КЕЙ расскажет о трех самых интересных товарах Logitech, представленных в сети.

Клавиатура Logitech Wireless Bluetooth CRAFT

Основная «фишка» модели — интеллектуальный смарт-переключатель. Плавным вращением колесика управления открываются программы, переключаются функции, меняются параметры. Диском регулируется громкость, моделируются диаграммы в Excel, меняется шрифт в Word.

Улучшенный отклик клавиш делает звук нажатия почти неслышным. Клавиатура быстро реагирует на нажатие независимо от того, какой части кнопки коснется подушечка пальца. Подсветка устройства включается и гаснет самостоятельно, учитывая условия освещения. Так что работать на Craft можно и в темноте.

Веб-камера Logitech BRIO

В начале 2018 года компанией Logitech была выпущена первая в мире веб-камера, способная снимать видео с разрешением 4К. По обеим сторонам устройства вмонтированы микрофоны всесторонней направленности с системой шумоподавления, позволяющие получать более качественный звук как во время видео-звонков, так и при записи. В Logitech BRIO реализована возможность вручную задавать угол обзора, позволяющий ограничить заднее пространство, охватываемое камерой.

При съемке в разрешении 1080p вы можете воспользоваться 5-кратным зумом. Такая функция может быть полезна в видео-блогинге или при видео-звонках, когда вам необходимо заснять какие-то небольшие предметы или напечатанный текст.

Колонки Logitech G560

С колонками Logitech G560 вы испытаете необычайное ощущение погружения в игру посредством реагирования подсветки на изменения палитры на экране. RGB-подсветка LIGHTSYNG автоматически реагирует на волнующие моменты игры, будь то появление противника, взрывы, нападение, дополняя их световыми эффектами.

Для меломанов синхронизация подсветки с музыкой обеспечит эффект пульсации цвета в зависимости от громкости звука. Подсветка, имеющая 16 млн. вариантов цветовой палитры, добавит необходимый эффект в создании романтической или праздничной атмосферы. Уникальный конструкция диффузора позволяет достигнуть эффекта наполненности звуком всего помещения.

Разместить "Новость компании" онлайн