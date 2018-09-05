Во Франции рекомендовали не аккредитовывать некоторые российские СМИ, чтобы защититься от вмешательства Кремля

Во Франции рекомендовали не аккредитовывать журналистов RT и Sputnik. Информация об этом содержится в опубликованном правительством докладе «Манипулирование информацией: вызов нашим демократиям». С документом 5 сентября ознакомился «Коммерсантъ».

Исследование проводили Центр анализа, прогнозирования и стратегии французского министерства иностранных дел совместно с Институтом стратегических исследованием минобороны. Авторы подчеркивают, что выводы не являются официальной позицией правительства.

Отчет на 200 страниц содержит примеры возможного вмешательства России во внутреннюю политику других стран. Авторы также рассматривают ситуацию на Украине, президентские выборы в США, референдум в Нидерландах об ассоциации ЕС с Украиной и Brexit.

В документе содержится список из 50 рекомендаций, которые могли бы защитить их от вмешательств. «Сперва стоит называть их по имени... А затем... не аккредитовывать и не приглашать их на пресс-конференции, предназначенные для журналистов», — говорится в докладе.

RT признан в США иностранным агентом. Россия ответила зеркальным законом, согласно которому такой статус получили «Радио Свобода» и «Голос Америки».