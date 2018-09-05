На двух оборонных предприятиях Петербурга искали взрывчатку, заложенную «подростками»

Полицейские искали бомбы сразу на двух крупных оборонных предприятиях Петербурга.

Сообщение о заложенных взрывных устройствах поступило на пульт дежурного единой службы спасения в полдень 4 сентября. Неизвестный мужчина рассказал, что на Обуховском заводе и на предприятии на Шкиперском протоке (название которого звонивший произнес неразборчиво) «подростки собираются устроить взрыв».

Полиция выехала на указанные адреса. Сотрудниками правопорядка были проверены Обуховский завод концерна «Алмаз-Антей» (проспект Обуховской Обороны, 120) и АО «ВНИИРА» (Шкиперский проток, 19). Взрывные вещества или устройства не нашли.

Тогда полиция направилась в гости к звонившему. Им оказался 26-летний неработающий житель Васильевского острова, инвалид с детства.