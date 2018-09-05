Происшествия
На двух оборонных предприятиях Петербурга искали взрывчатку, заложенную «подростками»
Полицейские искали бомбы сразу на двух крупных оборонных предприятиях Петербурга.
Сообщение о заложенных взрывных устройствах поступило на пульт дежурного единой службы спасения в полдень 4 сентября. Неизвестный мужчина рассказал, что на Обуховском заводе и на предприятии на Шкиперском протоке (название которого звонивший произнес неразборчиво) «подростки собираются устроить взрыв».
Полиция выехала на указанные адреса. Сотрудниками правопорядка были проверены Обуховский завод концерна «Алмаз-Антей» (проспект Обуховской Обороны, 120) и АО «ВНИИРА» (Шкиперский проток, 19). Взрывные вещества или устройства не нашли.
Тогда полиция направилась в гости к звонившему. Им оказался 26-летний неработающий житель Васильевского острова, инвалид с детства.
Справка:
АО «ГОЗ» Обуховский завод - крупный металлургический и машиностроительный завод, входящий в концерна АВО «Алмаз-Антей». Предприятие занимается выпуском транспортных машин и пусковых установок для комплексов ПВО, модернизированных пусковых установок для комплексов ПВО С-125М («Печора-2М») и так далее.
АО «ВНИИРА» - одно из старейших предприятий Российской Федерации, занимается созданием и выпуском радиоэлектронных систем и средств организации и управления воздушным движением. Среди них: автоматизированные системы УВД, радиолокационная и радионавигационная техника, тренажерно-моделирующие комплексы, бортовое оборудование обеспечения безопасности полетов, навигации посадки и УВД, включая бортовые интегрированные комплексы. Главным акционером завода также является «Алмаз-Антей».