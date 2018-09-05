Власти задумались ввести в России минимальную розничную цену на пиво. Точные цифры пока не говорят

Росалкогольрегулирование рассмотрит предложение о введении минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво, после чего обсудит его с Минфином. Об этом 5 сентября заявил глава Росалкогольрегулирования Игорь Алешин

«Ко мне уже обращались участники пивоваренного рынка с предложениями по введению МРЦ. Поэтому мы будем всесторонне изучать этот вопрос и выносить его на обсуждение в Минфине», — цитирует Алешина РБК со ссылкой на РИА Новости. Конкретные цифры и сроки чиновник пока не назвал.

Алешин добавил, что в ведомстве уже «прорабатывается вопрос» введения универсальной марки для пивоваренной продукции. По его словам, она будет наноситься на все виды тары.

20 августа вступил в силу приказ Минфина о повышении минимальной стоимости водки любой крепости до уровня 40-градусной водки, то есть до 205 руб. за 0,5 л. Минимальная розничная цена водки (МРЦ) крепостью от 37 до 38 градусов поднялась на 9 руб., крепостью от 38 до 39 градусов — на 4 руб.​ МРЦ более крепкой водки останется неизменным.

Кроме того, приказ Минфина устанавливает минимальную отпускную цену на всю водку для производителей в размере 173 руб. за 0,5 литра, оптовую — в размере 178 руб. Минимальная розничная цена на водку была установлена на уровне 205 руб. 13 мая 2017 года. Повышение составило около 8%, так как до этого водка стоила не менее 190 руб.