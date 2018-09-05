Пострадавшему при хлопке на Народного Ополчения не потребовалась госпитализация. Основная причина ЧП — взрыв бытового газа

Житель квартиры в Кировском районе Петербурга, где накануне произошел взрыв, получил ожог руки. После оказания первой медицинской помощи его отпустили. По версии следствия, в помещении произошел взрыв бытового газа.

Как стало известно «Фонтанке», в результате взрыва в квартире на проспекте Народного Ополчения, 131, пострадал 40-летний петербуржец, инженер одного из городских предприятий. С ожогом правой руки его доставили в больницу, откуда после оказания первой помощи отпустили. По данным нашего издания, хлопком повреждена межквартирная стена, зафиксированы трещины на площади 2 квадратных метра. Приоритетная версия ЧП — взрыв бытового газа, случившийся по неустановленной причине. Взрывчатых веществ и взрывных устройств в помещении не нашли.

Пострадавший — не хозяин однокомнатной квартиры. Он арендует ее у владельца.

Напомним, громкий хлопок жители кирпичной девятиэтажки на Народного Ополчения услышали около одиннадцати вечера 4 сентября. ЧП произошло в квартире на четвертом этаже. Ранее представители «ПетербургГаза» заявили «Фонтанке», что газовое оборудование в помещении не повреждено.