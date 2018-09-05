В эпицентре землетрясения в Челябинской области отменили занятия в школах. Пострадала больница

В школах, попавших в эпицентр землетрясения в Катав-Ивановске Челябинской области отменили занятия на 5 сентября. Пострадала местная больница, специалисты изучают повреждения здания.

Как пишет портал «URA.RU», министр образования области Александр Кузнецов заявил, что учебные заведения необходимо обследовать, прежде чем пускать внутрь детей. «Внешне повреждений нет», — отметил министр.

От подземных толчков пострадала городска больница Катав-Ивановска. Трещины пошли по хирургическому комплексу. Здание исследуют, чтобы понять, возможно ли в нем безопасно продолжать работу.

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Челябинской области в ночь на среду. Эпицентр находился между деревнями Карауловка и Орловка, в пяти километрах от Катав-Ивановска. Подземные толчки ощутили жители Свердловской области. Создан оперативный центр. Губернатор области Борис Дубровский дал поручения региональному министерству общественной безопасности. Объекты инфраструктуры и жилые дома проверяют 17 оперативных групп.

По предварительной инфорамции, пострадавших нет.