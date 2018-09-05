На Комендантском вооруженные преступники в масках оставили бригадира без 6 миллионов рублей, предназначавшихся для зарплаты

Бригадир строительной бригады стал жертвой разбоя в Приморском районе Петербурга. Вооруженные налетчики отняли у него семизначную сумму, предназначавшуюся для выдачи зарплат работникам.

Как стало известно «Фонтанке», нападение на бригадира произошло днем 4 сентября. После обеда четверо неизвестных в черных спортивных костюмах и медицинских масках забежали в бытовку на территории стройки на Комендантском проспекте (участок 1). Угрожая ножами и пистолетом 45-летнему руководителю бригады рабочих, преступники вытащили из его сумки 6 134 000 рублей, предназначенных для выдачи зарплат. Также преступники отобрали у него три недорогих мобильных телефона.

На все манипуляции у разбойников ушло около 20 минут, после чего они прыгнули в белый «Фольксваген Поло», припаркованный на Плесецкой улице, и скрылись в направлении проспекта Королева. Номера машины зафиксировать не удалось.

Полиция возбудила уголовное дело по факту разбоя, сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России. В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на задержание возможных злоумышленников.