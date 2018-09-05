На Дунайском проспекте сгорела “двушка”. Очевидцы сообщили о мужчине, который прыгнул с 8 этажа, спасаясь от огня

Сильный пожар привлек внимание очевидцев во Фрунзенском районе Петербурга около половины восьмого утра 5 сентября. Вспыхнула квартира на 8 этаже девятиэтажного жилого дома.

Возгорание произошло в одной из квартир на Дунайском проспекте, 33, корпус 1. Очевидцы сняли на видео языки пламени, вырывавшиеся на балкон. Свидетели происшествия также сообщают, что из окна застекленного балкона выпрыгнул мужчина. Он не дождался спасателей, несмотря на то, что те уже тянули к нему выдвижную лестницу и кричали, чтобы он оставался на месте. Жильца горящей квартиры увезли на реанимобиле, пишут очевидцы.

В ГУ МЧС по Петербургу уточнили, что в двухкомнатной квартире на восьмом этаже выгорело 30 квадратных метров. В ходе спасательной операции было эвакуировано два человека. О выпавшем из окна мужчине в управлении не сообщают. В 08:18 пожар ликвидировали.