Источник в РКК «Энергия» сообщил, что «Союз» могли просверлить на этапе сборки в Королёве

Отверстие от сверла в космическом корабле «Союз МС-09», ставшее причиной утечки воздуха на Международной космической станции, появилось еще в цехе общей сборки кораблей в подмосковном Королеве, а не на Байконуре или в космосе. Такового мнение внутренней комиссии ракетно-космической корпорации «Энергия».

Как 5 сентября пишет «Лента.ру» со ссылкой на источник РИА Новости, эксперты еще продолжают изучать причины инцидента, но склонны думать, что отверстие появилось в сборочном цехе на этапе изготовления космического корабля. Другой источник агентства рассказал, что ряд сотрудников предприятия знали о браке, поскольку еще до старта была предпринята попытка заделать нештатное отверстие клеем.

4 сентября депутат Госдумы, космонавт и бывший участник экспедиции на МКС Максим Сураев предположил, что обшивку «Союза» на орбите Земли мог повредить член экипажа. «Может быть, просто кому-то уже совсем плохо и надоело, что они высверлили эту дырку и хотели пораньше вернуться домой», — сказал он и призвал дождаться заключения комиссии.

Об утечке воздуха на «Союзе, пристыкованном к Международной космической станции на орбите Земли стало известно 30 августа. Расследованием занимается специальная комиссия. На данный момент точно установлено, что «Союз» был поврежден не метеоритом.