Лавров заявил, что конфронтация Вашингтона и Москвы нарастает. НАТО продвигается к границам России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что конфронтация и напряженность между Москвой и Вашингтоном нарастает. Об этом, по его мнению, свидетельствует размещение военной инфраструктуры НАТО недалеко от российских границ.

«Если брать накал политических страстей, накал риторики ... да, конфронтация нарастает, напряженность нарастает. США инициировали продвижение НАТО к нашим границам <...> в виде размещения военной инфраструктуры на наших границах», — цитирует 5 сентября министра РБК со ссылкой на РИА Новости.

По словам Лаврова, Североатлантический альянс размещает свой контингент в Прибалтике и странах, которые граничат с бывшим Советским Союзом. «Также они продвигают инициативы включать в НАТО Грузию и Украину», — добавил глава российского МИДа.



​Министр считает, что подобные действия увеличивают риск военных конфронтаций, что неприемлемо для России. Он отметил, что американские партнеры были об этом предупреждены.​

2 сентября Сергей Лавров заявил, что развитие отношений России и США в ближайшем будущем «не очень лучезарное», но в итоге они вернутся на «уровень настоящих стратегических партнеров». «Когда Россия и США ладят между собой, весь мир от этого выигрывает. Становится меньше конфликтов, становится меньше кризисов, меньше льется крови. И больше выгод для экономических операторов наших стран», — сказал он.