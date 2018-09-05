В Челябинской области произошло землетрясение магнитудой 5,5

Землетрясение произошло в Челябинской области в ночь на 5 сентября. Об этом сообщило региональное управление МЧС.

По данным ведомства, подземные толчки на глубине десяти километров зафиксировали в 3:58 по местному времени (1:58 мск) в Катав-Ивановском муниципальном районе.

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр подсчитал, что сила подземных толчков составила составила 5,5. Эпицентр находился в семи километрах северо-западнее Катав-Ивановска, в 133 километрах от Уфы.

В МЧС добавили, что в результате землетрясения разрушений и жертв нет и на работу предприятий и жизнь людей оно не повлияло.