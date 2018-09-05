Хлопок в жилом доме на Народного ополчения не связан с утечкой газа. Источник опасности находился в комнате

Утечки газа в квартире на проспекте Народного ополчения, где произошёл громкий хлопок, не нашли. Об этом «Фонтанке» 5 сентября рассказали в пресс-службе «ПетербургГаза».

«Ванная комната, кухня, газовая колонка и плита не пострадали, утечек газа не обнаружено. Хлопок произошел в жилой комнате», — пояснили в компании.

Также в «ПетербургГазе» рассказали, что в результате происшествия оказалась продавлена стена в смежную жилую комнату соседней квартиры. По стене якобы пошли трещины. Правда, в МЧС заявили, что «целостность несущих конструкций и остекленения не нарушена».

Поздним вечером в 131-м доме на проспекте Народного ополчения раздался громкий хлопок. Очевидцы посчитали, что в одной из квартир рванула газовая колонка. В результате происшествия пострадал один человек.