Очевидцы: В многоэтажке на Народного ополчения рванула газовая колонка. Одного пострадавшего осматривают медики

В девятиэтажке Кировского района Петербурга поздним вечером 4 сентября раздался громкий хлопок, похожий на взрыв. Об этом в социальных сетях рассказали очевидцы.

По словам горожан, в третьей парадной дома 131 по проспекту Народного Ополчения рванула неисправная газовая колонка. Как сообщили в пресс-службе городского МЧС, информация об инциденте по данному адресу поступила на пульт дежурного в 23.00. В 23.09 на место прибыло первое подразделение.

«По прибытию установлено, что в квартире признаков горения нет, повреждения несущих конструкций не произошло. Эвакуация жителей не проводится», — уточнили в ведомстве.

Сейчас на месте проишествия медики осматривают одного пострадавшего.