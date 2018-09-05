В Саудовской Аравии за шутки в Интернете можно будет получить 5 лет тюрьмы

В Саудовской Аравии пользователей, которые распространяют в Интернете «подрывающий общественный порядок» контент, будут наказывать лишением свободы на 5 лет и крупным штрафом. Об этом 4 сентября сообщил Bloomberg.

«Публикация и распространение контента через социальные сети, который высмеивает, а также затрагивает и подрывает общественный порядок, религиозные ценности и общественные устои, будут считаться преступлением в сфере киберпространства», – говорится в сообщении саудовской прокуратуры.

Максимальное наказание за такие шутки — 5 лет лишения свободы и штраф в размере трех миллионов риалов (около 800 тыс. долларов).

Наследный принц Мухаммед бен Сальман ас-Сауд, как пишет Bloomberg, крайне жестко борется с критиками правительства. Только за последний год в Саудовской Аравии были арестованы десятки людей — от проповедников до бизнесменов.

Напомним, в России шутки в Интернете тоже могут обойтись довольно дорого. Уже известны десятки случаев, когда людей приговаривают (в том числе — к реальным срокам) за неосторожный репост сатирических записей «ВКонтакте». Таких больших штрафов, как у саудитов, в России нет, но их и вряд ли бы кто-то смог выплатить.