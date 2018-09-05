Атомная подлодка США с «томагавками» на борту вышла из Гибралтара и направилась к Сирии

Ударная многоцелевая атомная подводная лодка Военно-морских сил США Newport News класса Los Angeles взяла курс на Восточное Средиземноморье. Об этом 4 сентября сообщает РБК со ссылкой на «Интерфакс».

Субмарина обогнула мыс Европа и направилась в восточном направлении по Средиземному морю.

Подводная лодка Военно-морских сил США, оснащенная крылатыми ракетами «Томагавк» с дальностью действия 1,6 тыс. км., зашла в Гибралтар 1 сентября. Американское министерство обороны называло визит «плановым» и «техническим». Кроме того, в Средиземное море 25 августа вошел американский эсминец Ross с 28 крылатыми ракетами «Томагавк» на борту.

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