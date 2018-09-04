Робокентавром научились управлять с помощью жестов. Это должно помочь работе спасателей

Управлять роботом без специального оборудования позволила система, разработанная европейскими инженерами. Она отслеживает движения тела человека и превращает их в движения машины. Новинку собираются представить на конференции ICARCV 2018. Об этом 4 сентября сообщает издание «N+1».

В июле группа инженеров из нескольких европейских научных организаций представила роботизированную платформу Centauro. У робота четыре ноги и две руки. Человек может управлять им на расстоянии.

Для распознавания движений рук и ног используются камеры. Затем программа OpenPose обрабатывает видео в реальном времени. И на основе полученных кадров создаёт двухмерную модель тела человека. После этого система переносит данные двухмерной модели на трехмерную и отдает их планировщику движений робота. Тот копирует позу человека.

Технологию планируют применять при спасательных работах, где жизнь людей подвержена большому риску и необходимо применять редкие и сложные навыки.