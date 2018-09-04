18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+20°C
/ Завтра: +22
$ 68.27р
79.02р
23:57 04.09.2018
Расширенный поиск

Общество
04.09.2018 23:17
Печать

Глава Минприроды увидел в воздушных шарах «угрозу глобального масштаба». Их использование на праздниках хотят ограничить

Руководство дальневосточных заповедников выступило с предложением ограничить использование воздушных шаров при проведении праздников. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 4 сентября на официальном сайте Минприроды РФ. 

Предложение уже поддержал глава ведомства Дмитрий Кобылкин. «С ростом экологической сознательности пришло время пересмотреть некоторые, на первый взгляд, безобидные привычки. Важно, чтобы люди понимали, какой урон могут оказать наши действия. Казалось бы, речь о малой проблеме, но она со временем создаёт глобальную. Поэтому коллег-экологов, которые знают тенденции, понимаю и поддерживаю», – заявил он.

Эксперты считают, что массовый запуск воздушных шаров «способствует ухудшению экологической ситуации в мире». Больше всего вреда они приносят морским животным. Так, директор Кроноцкого заповедника (Камчатка) Петр Шпиленок заявил, что тюлени, морские птицы и даже наземные млекопитающие травмируются и гибнут «в сетях, пластиковых отходах, обрывках воздушных шаров и декоративных лент, которые приносит течением». И рассказал про лиса Злодея Злодеича, который погиб, запутавшись в сетях.

Глава Минприроды увидел в воздушных шарах «угрозу глобального масштаба». Их использование на праздниках хотят ограничить

Директор государственного природного заповедника «Магаданский» Юрий Бережной высказался еще жестче: «Символичное, красивое и невинное, на первый взгляд, действо – выпускание в небо ярких воздушных шаров, не такое уж и безобидное. Шары загрязняют самые отдалённые и нетронутые уголки нашей планеты, создавая неминуемую опасность для живого. Шары, превратившись в мусор, годами продолжают выделять химикаты в окружающую среду. Птицы, наземные и морские животные мучительно гибнут, запутываясь в веревках, привязанных к шарам. Сами лопнувшие шарики становятся смертельным кормом для рыб, птиц и млекопитающих».

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

MarketGid

Загрузка...

Новости компаний
Фото предоставлено компанией «Галамарт»
04.09.2018 16:42

Товары для школы, которые оценят и взрослые

Впереди новый учебный год. Время, когда и дети и взрослые строят новые планы, ставят новые цели. Мы сделали для вас подборку стильных канцелярских товаров, которые вы захотите одолжить у школьников. Все это можно найти в сети народных магазинов «Галамарт», совершая ваш регулярный шоппинг
Setl City
04.09.2018 12:06

Setl City отремонтировала помещения Свято-Владимирской школы

Setl City отремонтировала помещения Свято-Владимирской школы Воскресенского Новодевичьего монастыря на Московском пр. для создания трапезной. Работы произведены на благотворительной основе. Обновленный обеденный зал и полностью оборудованную кухню освятили 1 сентября, в День знаний
фото предоставлено компанией ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»
04.09.2018 11:10

"Дальпитерстрой" готовит к сдаче крупный ТРЦ

К концу года СК "Дальпитерстрой" планирует сдать в эксплуатацию один из самых крупных на Васильевском острове торгово-развлекательный и деловой центр. Он будет располагаться по адресу ул. Наличная, 44.
фото предоставлено авиакомпанией "Уральские авиалинии"
04.09.2018 10:30

Специальные цены на рейсы в Германию с «Уральскими авиалиниями»

Авиакомпания «Уральские авиалинии» в преддверии зимнего сезона снижает цены на рейсы в Германию из Санкт-Петербурга и Москвы
ПАО «Группа ЛСР»
03.09.2018 18:07

«Супер Новая» квартира-трансформер от «Группы ЛСР»

«Группа ЛСР» представила своим покупателям новый продукт: «Супер Новую» квартиру-трансформер в двух домах жилого комплекса «Цветной город», продажи в которых открылись сегодня
Группа Компаний «РосСтройИнвест»
03.09.2018 16:33

Шествие «ВЕЧНО ЖИВЫЕ» 8 сентября

В эту субботу, 8 сентября, состоится памятное шествие «ВЕЧНО ЖИВЫЕ», посвященное 77-й годовщине начала Великого подвига ленинградцев и защитников города длиной в 900 блокадных дней
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
03.09.2018 16:18

Банк «Санкт-Петербург» открыл кредитные линии Кузбасской топливной компании

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и ПАО «Кузбасская топливная компания» продолжают долгосрочное сотрудничество. С декабря 2017 года по август 2018 года партнеры заключили несколько кредитных соглашений, в соответствии с которыми банк предоставляет угольной компании кредиты общим лимитом 500 млн рублей и 15 млн евро
ГК «Эталон»
03.09.2018 16:08

Группа «Эталон» провела строительные уроки в День знаний

В День знаний, 1 сентября, Группа «Эталон» провела серию строительных уроков для первоклассников петербургской школы, которую в рамках реализации ЖК «Ласточкино гнездо» построила компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»). Занятия для малышей проходили в игровой форме
Группа компаний «ЦДС»
03.09.2018 12:33

В Мурино открылась новая общеобразовательная школа

Общеобразовательная школа на 700 учеников открылась в поселке Мурино Всеволожского района Ленинградской области. МОБУ «Муринская СОШ №3» полностью укомплектована и готова к началу учебного года
ПАО «Группа ЛСР»
03.09.2018 12:10

Школа и детский сад в жилых комплексах «Группы ЛСР» приняли первых воспитанников

На территории жилого квартала в Калининском районе, сформированного «Группой ЛСР» открылись детский сад и начальная школа – 1 сентября их порог переступили юные жители комплексов «Калина-парк», «Калейдоскоп» и Cinemа. Оба социальных объекта построены «Группой ЛСР» и сданы в прошлом году
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
03.09.2018 12:03

Аэрофлот получил сорок восьмой самолет Sukhoi Superjet 100

Аэрофлот пополнил парк воздушных судов сорок восьмым отечественным самолётом Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100)
фото предоставлено авиакомпанией "Уральские авиалинии"
03.09.2018 11:56

Дальний Восток ближе с субсидированными авиабилетами

В авиакассах доступны льготные билеты во Владивосток, Хабаровск, Благовещенск, Иркутск и другие