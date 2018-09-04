Глава Минприроды увидел в воздушных шарах «угрозу глобального масштаба». Их использование на праздниках хотят ограничить

Руководство дальневосточных заповедников выступило с предложением ограничить использование воздушных шаров при проведении праздников. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 4 сентября на официальном сайте Минприроды РФ.

Предложение уже поддержал глава ведомства Дмитрий Кобылкин. «С ростом экологической сознательности пришло время пересмотреть некоторые, на первый взгляд, безобидные привычки. Важно, чтобы люди понимали, какой урон могут оказать наши действия. Казалось бы, речь о малой проблеме, но она со временем создаёт глобальную. Поэтому коллег-экологов, которые знают тенденции, понимаю и поддерживаю», – заявил он.

Эксперты считают, что массовый запуск воздушных шаров «способствует ухудшению экологической ситуации в мире». Больше всего вреда они приносят морским животным. Так, директор Кроноцкого заповедника (Камчатка) Петр Шпиленок заявил, что тюлени, морские птицы и даже наземные млекопитающие травмируются и гибнут «в сетях, пластиковых отходах, обрывках воздушных шаров и декоративных лент, которые приносит течением». И рассказал про лиса Злодея Злодеича, который погиб, запутавшись в сетях.

Директор государственного природного заповедника «Магаданский» Юрий Бережной высказался еще жестче: «Символичное, красивое и невинное, на первый взгляд, действо – выпускание в небо ярких воздушных шаров, не такое уж и безобидное. Шары загрязняют самые отдалённые и нетронутые уголки нашей планеты, создавая неминуемую опасность для живого. Шары, превратившись в мусор, годами продолжают выделять химикаты в окружающую среду. Птицы, наземные и морские животные мучительно гибнут, запутываясь в веревках, привязанных к шарам. Сами лопнувшие шарики становятся смертельным кормом для рыб, птиц и млекопитающих».