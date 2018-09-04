В Таганроге подозреваемый в отравлении коллег таллием вернулся на работу

Подозреваемый в отравлении таллием сотрудников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Бериева (ТАНТК) Владислав Шульга возвращается на работу. Об этом 4 сентября РБК рассказал сам Шульга.

«Меня и не увольняли. После того, как 16 апреля я нашел адвоката, мы направили на ТАНТК письменное уведомление о том, что я подвергся незаконному аресту и по этой причине не могу выйти на работу. Вчера арест был отменен, соответственно, сегодня, 4 сентября, я обязан был выйти на работу», — сказал он.

Шульга направил обращение уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой, в котором пожаловался на полицию и следователей. А также сообщил, что признался в отравлении «после психологического давления». В заявлении он рассказал о задержании «без объяснения причин». По словам Шульги, в изолятор к нему приходил оперуполномоченный, который «требовал взять вину» за инцидент на авиационном заводе.