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В Таганроге подозреваемый в отравлении коллег таллием вернулся на работу
Подозреваемый в отравлении таллием сотрудников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Бериева (ТАНТК) Владислав Шульга возвращается на работу. Об этом 4 сентября РБК рассказал сам Шульга.
«Меня и не увольняли. После того, как 16 апреля я нашел адвоката, мы направили на ТАНТК письменное уведомление о том, что я подвергся незаконному аресту и по этой причине не могу выйти на работу. Вчера арест был отменен, соответственно, сегодня, 4 сентября, я обязан был выйти на работу», — сказал он.
Шульга направил обращение уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой, в котором пожаловался на полицию и следователей. А также сообщил, что признался в отравлении «после психологического давления». В заявлении он рассказал о задержании «без объяснения причин». По словам Шульги, в изолятор к нему приходил оперуполномоченный, который «требовал взять вину» за инцидент на авиационном заводе.
Справка:
Об отравлении более двух десятков сотрудников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева стало известно 2 марта. 17 из пострадавших были госпитализированы. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). По версии следствия, сотрудник завода Владислав Шульга из чувства мести подсыпал таллий в кулер с водой. Роспотребнадзор не установили прямой связи отравления работников и производственной деятельности авиационного комплекса. На предприятии уточнили, что не используют таллий.