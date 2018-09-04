18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+20°C
/ Завтра: +22
$ 68.27р
79.02р
23:57 04.09.2018
Расширенный поиск

Происшествия
04.09.2018 22:47
Печать

В Таганроге подозреваемый в отравлении коллег таллием вернулся на работу

Подозреваемый в отравлении таллием сотрудников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Бериева (ТАНТК) Владислав Шульга возвращается на работу. Об этом 4 сентября РБК рассказал сам Шульга.

«Меня и не увольняли. После того, как 16 апреля я нашел адвоката, мы направили на ТАНТК письменное уведомление о том, что я подвергся незаконному аресту и по этой причине не могу выйти на работу. Вчера арест был отменен, соответственно, сегодня, 4 сентября, я обязан был выйти на работу», — сказал он. 

Шульга направил обращение уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой, в котором пожаловался на полицию и следователей. А также сообщил, что признался в отравлении «после психологического давления». В заявлении он рассказал о задержании «без объяснения причин». По словам Шульги, в изолятор  к нему приходил оперуполномоченный, который «требовал взять вину» за инцидент на авиационном заводе.

Справка:

Об отравлении более двух десятков сотрудников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева стало известно 2 марта. 17 из пострадавших были госпитализированы. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). По версии следствия, сотрудник завода Владислав Шульга из чувства мести подсыпал таллий в кулер с водой. Роспотребнадзор не установили прямой связи отравления работников и производственной деятельности авиационного комплекса. На предприятии уточнили, что не используют таллий.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

MarketGid

Загрузка...

Новости компаний
Фото предоставлено компанией «Галамарт»
04.09.2018 16:42

Товары для школы, которые оценят и взрослые

Впереди новый учебный год. Время, когда и дети и взрослые строят новые планы, ставят новые цели. Мы сделали для вас подборку стильных канцелярских товаров, которые вы захотите одолжить у школьников. Все это можно найти в сети народных магазинов «Галамарт», совершая ваш регулярный шоппинг
Setl City
04.09.2018 12:06

Setl City отремонтировала помещения Свято-Владимирской школы

Setl City отремонтировала помещения Свято-Владимирской школы Воскресенского Новодевичьего монастыря на Московском пр. для создания трапезной. Работы произведены на благотворительной основе. Обновленный обеденный зал и полностью оборудованную кухню освятили 1 сентября, в День знаний
фото предоставлено компанией ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»
04.09.2018 11:10

"Дальпитерстрой" готовит к сдаче крупный ТРЦ

К концу года СК "Дальпитерстрой" планирует сдать в эксплуатацию один из самых крупных на Васильевском острове торгово-развлекательный и деловой центр. Он будет располагаться по адресу ул. Наличная, 44.
фото предоставлено авиакомпанией "Уральские авиалинии"
04.09.2018 10:30

Специальные цены на рейсы в Германию с «Уральскими авиалиниями»

Авиакомпания «Уральские авиалинии» в преддверии зимнего сезона снижает цены на рейсы в Германию из Санкт-Петербурга и Москвы
ПАО «Группа ЛСР»
03.09.2018 18:07

«Супер Новая» квартира-трансформер от «Группы ЛСР»

«Группа ЛСР» представила своим покупателям новый продукт: «Супер Новую» квартиру-трансформер в двух домах жилого комплекса «Цветной город», продажи в которых открылись сегодня
Группа Компаний «РосСтройИнвест»
03.09.2018 16:33

Шествие «ВЕЧНО ЖИВЫЕ» 8 сентября

В эту субботу, 8 сентября, состоится памятное шествие «ВЕЧНО ЖИВЫЕ», посвященное 77-й годовщине начала Великого подвига ленинградцев и защитников города длиной в 900 блокадных дней
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
03.09.2018 16:18

Банк «Санкт-Петербург» открыл кредитные линии Кузбасской топливной компании

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и ПАО «Кузбасская топливная компания» продолжают долгосрочное сотрудничество. С декабря 2017 года по август 2018 года партнеры заключили несколько кредитных соглашений, в соответствии с которыми банк предоставляет угольной компании кредиты общим лимитом 500 млн рублей и 15 млн евро
ГК «Эталон»
03.09.2018 16:08

Группа «Эталон» провела строительные уроки в День знаний

В День знаний, 1 сентября, Группа «Эталон» провела серию строительных уроков для первоклассников петербургской школы, которую в рамках реализации ЖК «Ласточкино гнездо» построила компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»). Занятия для малышей проходили в игровой форме
Группа компаний «ЦДС»
03.09.2018 12:33

В Мурино открылась новая общеобразовательная школа

Общеобразовательная школа на 700 учеников открылась в поселке Мурино Всеволожского района Ленинградской области. МОБУ «Муринская СОШ №3» полностью укомплектована и готова к началу учебного года
ПАО «Группа ЛСР»
03.09.2018 12:10

Школа и детский сад в жилых комплексах «Группы ЛСР» приняли первых воспитанников

На территории жилого квартала в Калининском районе, сформированного «Группой ЛСР» открылись детский сад и начальная школа – 1 сентября их порог переступили юные жители комплексов «Калина-парк», «Калейдоскоп» и Cinemа. Оба социальных объекта построены «Группой ЛСР» и сданы в прошлом году
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
03.09.2018 12:03

Аэрофлот получил сорок восьмой самолет Sukhoi Superjet 100

Аэрофлот пополнил парк воздушных судов сорок восьмым отечественным самолётом Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100)
фото предоставлено авиакомпанией "Уральские авиалинии"
03.09.2018 11:56

Дальний Восток ближе с субсидированными авиабилетами

В авиакассах доступны льготные билеты во Владивосток, Хабаровск, Благовещенск, Иркутск и другие