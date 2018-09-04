«Давай прикончим их всех». Washington Post описала, как Трамп требовал убить Асада

После химической атаки в Сирии в апреле 2017 года президент США Дональд Трамп якобы потребовал от министра обороны Джеймас Мэттиса ликвидировать Башара Асада. Об этом пишет редактор газеты The Washington Post Боб Вудворд в своей книге «Страх: Трамп в Белом доме». Отрывки из нее опубликованы на сайте издания 4 сентября.

Напомним, после сообщений о возможном применении химического оружия в провинции Идлиб в апреле 2017 года США нанесли ракетный удар по Сирии. Трамп был уверен в виновности официальных сирийских властей.

Как пишет Вудворд, Трамп якобы сказал по телефону министру обороны Мэттису: «Давай просто ***** убьем его (Башара Асада — прим. ред.)! Давай, давай прикончим ***** их всех». Мэттис согласился с президентом, но своему помощнику якобы заявил, что ничего подобного делать не собирается.

Этой историей Вудворд не ограничивается. В опубликованных отрывках также описывается, как после совещания по ситуации на Корейском полуострове министр обороны говорил, что у Трампа интеллект на уровне учащегося пятого или шестого класса.

Отметим, книга Боба Вудворда поступит в продажу на следующей неделе. Она основана на множестве часов интервью, записях совещаний, личных дневниках и многом другом. Вудворд прославился серией статей об Уотергейтском скандале — именно их с Карлом Бернстайном расследования заставили уйти в отставку Ричарда Никсона в 1974 году.