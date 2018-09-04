Происшествия
ОЗХО подтвердила, что в Эймсбери англичане отравились «Новичком». Так же, как Скрипали в Солсбери
Пострадавшие в Эймсбери Чарли Роули и Дон Стерджес были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок». Об этом 4 сентября заявили в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
В сообщении говорится, что в биометрических образцах и образцах из окружающей среды, отобранных в Эймсбери, найдено нервно-паралитическое вещество, ранее обнаруженное в Солсбери. Название «Новичок» в заявлении не приводится. При этом организация не смогла подтвердить, что вещество из Солсбери и Эймсбери происходило из одной партии.
Справка:
Бывшего полковника российской разведки Сергея Скрипаля вместе с дочерью обнаружили без сознания в британском Солсбери 4 марта текущего года. Власти Великобритании считают, что семья была отравлена «Новичком» – нервно-паралитическим веществом, которое разработали советские ученые. Позже отравились жители Эймсбери Чарли Роули и Дон Стерджес. Предположительно, пара нашла флакон с отравляющим веществом в парке, откуда забрали Скрипалей.
Россия обвинения в отравлениях категорически отрицает. Из-за произошедшего Соединенное Королевство и почти 30 других стран выслали российских дипломатов. Москва ответила симметричными мерами.