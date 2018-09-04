ОЗХО подтвердила, что в Эймсбери англичане отравились «Новичком». Так же, как Скрипали в Солсбери

Пострадавшие в Эймсбери Чарли Роули и Дон Стерджес были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок». Об этом 4 сентября заявили в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

В сообщении говорится, что в биометрических образцах и образцах из окружающей среды, отобранных в Эймсбери, найдено нервно-паралитическое вещество, ранее обнаруженное в Солсбери. Название «Новичок» в заявлении не приводится. При этом организация не смогла подтвердить, что вещество из Солсбери и Эймсбери происходило из одной партии.