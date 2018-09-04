Витебскому вокзалу вернули пристойность. Вывеска заработала в полную силу
Три погасшие буквы, которые лишили пристойности название Витебского вокзала в Петербурге, починили.
Об этом сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Дирекции железнодорожных вокзалов вечером 4 сентября, предоставив фотографию старейшего транспортного терминала города с отремонтированной светящейся вывеской.
Сегодня утром на то, что вывеска Витебского вокзала стала не слишком приличной, обратили внимание петербуржцы. В дирекции сразу пообещали исправить курьёзную поломку.