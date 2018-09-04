Витебскому вокзалу вернули пристойность. Вывеска заработала в полную силу

Впереди новый учебный год. Время, когда и дети и взрослые строят новые планы, ставят новые цели. Мы сделали для вас подборку стильных канцелярских товаров, которые вы захотите одолжить у школьников. Все это можно найти в сети народных магазинов «Галамарт», совершая ваш регулярный шоппинг