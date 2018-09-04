В Москве тушат пожар в здании напротив мэрии. В нем находится департамент пожарной безопасности

Пожарные тушат в центре столицы здание, расположенное прямо напротив мэрии — на Тверской улице, дом 8, корпус 2. Об этом 4 сентября вечером сообщает «Дождь» со ссылкой на «Интерфакс».

По данным издания, по этому адресу расположены департамент пожарной безопасности, редакция газеты «Аргументы недели», отель, книжный магазин «Москва» и жилые квартиры. По предварительной информации, возгорание началось на третьем этаже. В МЧС сообщили, что открытое горение уже удалось потушить. Из здания эвакуировали около 40 жильцов.

Источники ТАСС уточнили, что пожар зафиксирован на четвертом и пятом этажах здания.