Amazon за год подорожал в два раза и стал третьей в мире компанией, которая стоит более триллиона долларов

Рыночная капитализация компании Amazon превысила один триллион долларов. Об этом 4 сентября сообщает CNBC.

Стоимость одной акции Amazon в ходе торгов достигала 2050,5 долларов. Отметим, ровно год назад, в сентябре 2017-го, компания стоила 470 млрд долларов. Таким образом, капитализация за год выросла более чем в два раза.

Amazon — третья в мире компания, рыночная стоимость которой превысила 1 трлн долларов. Apple пробил эту отметку в августе 2018-го. А китайская PetroChina стоила триллион в американской валюте еще в 2007 году, правда всего несколько часов — затем она немного подешевела.