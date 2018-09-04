В Смольном не исключают строительства платной развязки через проспект Славы

Развязка на перекрестке Белградской улицы и проспекта Славы может быть построена в рамках проекта государственно-частного партнерства. Подобное развитие событие предположили чиновники на заседании комиссии по подготовке изменений в Генеральный план Санкт-Петербурга 4 сентября.

Как рассказал «Фонтанке» помощник депутата Оксаны Дмитриевой Павел Швец, принимавший участие в заседании, предложение сделать развязку-мост через проспект Славы платной озвучил директор Центра транспортного планирования Санкт-Петербурга Рубен Тертерян. В качестве бесплатного аналога он якобы предложил действующий маршрут, пересекающий проспект Славы.

В Центре транспортного планирования Петербурга «Фонтанке» уточнили, что серьезных планов на строительство платной развязки нет, а предложение было озвучено лишь гипотетически в качестве аргумента для того, чтобы не убирать проект из Генерального плана.

«Мы выступали за то, чтобы сохранить все транспортные проекты в Генплане, даже если они не будут реализованы за счет бюджетных средств», – добавили в Центре транспортного планирования.

Отметим, что о необходимости данной развязки говорят с 2002 года. Сейчас автомобилистам, едущим по Белградской, приходится пересекать загруженный транспортом проспект Славы.