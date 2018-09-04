В центре Петербурга на женщину напали с битой. Очевидцы сфотографировали машину преступников

Полиция Петербурга расследует избиение женщины в центре города. Неизвестный при скоплении очевидцев ударил ее сзади битой по голове, спокойно сел в машину к подельнику и уехал.

Как стало известно «Фонтанке» 4 сентября, нападение произошло накануне около 14 часов на Преображенской площади. 40-летняя петербурженка шла к своей машине по тротуару вдоль собора к улице Пестеля. Ее догнал мужчина, нанес в левую часть головы удар битой, выронил ее, подобрал и проследовал к серебристому ВАЗ-21150 с госномером О631ММ178, за рулем которого сидел второй человек. Машина скрылась по Рылеева. Забрать преступники ничего не пытались.

Очевидцы успели сфотографировать автомобиль. По их вызову полиция и скорая приехали быстро.

В Мариинской больнице пострадавшей диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, гематому левой височной области. Удар разорвал барабанную перепонку. Медики оценили вред здоровью как средней тяжести.

Заявление в 78-й отдел полиции Центрального УМВД женщина подала сегодня, 4 сентября, попросив привлечь неизвестных к уголовной ответственности. Она видела напавшего только со спины, он показался ей мужчиной средних лет, худощавым, темноволосым.

Раньше потерпевшая занималась ресторанным бизнесом, но вышла из него. До марта 2018 года другая ее компания вела деятельность по дистрибьюции и продаже мебели. В настоящее время работает в области консалтинга по недвижимости и финансам. Утверждает, что угрозы профессионального и личного характера ей не поступали.

Автомобиль зарегистрирован на 52-летнюю жительницу поселка Семрино Гатчинского района. В разговоре с «Фонтанкой» она подтвердила принадлежность ВАЗа, но уточнила, что в страховку вписан ее земляк по фамилии Баяндурян, который занимается ремонтом обуви у метро «Парк Победы», живет тоже в Семрино и регулярно пользуется автомобилем.

«Видела его последний раз на прошлой неделе, он подвозил меня на моей же машине к электричке. Ни за чем предосудительным я его не замечала. Он человек семейный, недавно жену перевез сюда», – уточнила владелица.

Сотовый телефон Баяндуряна отключен. Записи камер видеонаблюдения, повсеместно установленных на Преображенской площади, полиция пока не изымала.