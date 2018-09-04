Из-за загрязнения воздуха власти Крыма вывозят четыре тысячи детей из Армянска

Автобусы с детьми из Армянска отправились в Евпаторию и Бахчисарайский район. Власти Крыма вывозят школьников из-за загрязнения воздуха, учеба прекращена. На севере полуострова концентрация сернистого ангидрида превысила норму. Об этом 4 сентября в фэйсбуке сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Причина экологического происшествия – в накопителе кислоты завода «Титановые инвестиции», из которого испаряются химикаты. Сейчас работа предприятия приостановлена. «Никаких диверсий не было. Причина образования конденсата – в перепаде ночных и дневных температур», — пояснил Аксёнов.

По его словам, угрозы здоровью людей нет. В школах города объявили преждевременные каникулы. Около четырёх тысяч детей отправят на отдых в санатории.

«Есть эффект раздражения слизистой дыхательных путей и глаз, но он не связан с заболеваниями. Количество обращений в больницу не увеличилось в сравнении с аналогичными периодами прошлых лет», — отметил чиновник.

По факту выброса вредных веществ Следственный комитет возбудил уголовное дело.

23 августа жители Армянска пожаловались на неприятный запах, стали жаловаться на то, что им тяжело дышать, слезятся глаза, появились сыпь и кашель. Позже министерство экологии и природных ресурсов Крыма зафиксировало обращения о выбросах загрязняющих веществ в атмосферу. На крышах домов и листьях деревьев образовался маслянистый налет с желтым оттенком.