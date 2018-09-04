Фонтанка» за 60 секунд – 4 сентября

Сотрудники Госбезопасности накрыли в Петербурге последователей знакового бизнесмена Михальченко. И бессчетное количество бутылок элитного алкоголя. Контрабандного, конечно же.

Как пополнить бюджет? А вот туристов много ходит... Обложим их налогом в 1 – 2 евро, и норм. В Смольном хотят заработать на гостях. Но, в отличие от пенсионеров, туристам есть куда деваться.

Продавать фермерский хлеб по полторы тысячи за буханку оказалось сложнее, чем думал Герман Стерлигов. Но в бывших его магазинах по-прежнему есть таблички про геев – они продаются.

Даже если вам немного за тридцать, но ваша фамилия Маркизио и вы выросли в «Ювентусе» – вы ценное приобретение. Объясняем, почему «Зенит» не прогадал.

Петербургская полиция объяснила, каких собак ждут на службе. Мы бы таких тоже в редакцию на работу взяли.

От старейшей в городе макаронной фабрики остались рожки. Новых не ждите – предприятие вылетело в трубу.

Купленный с рук диплом с корками вуза, где руководили члены семьи экс-спикера Госдумы Бориса Грызлова, считается настоящим. Если покупатель не помнит, как учился и где его студенческая жизнь, ему быстро объяснят.

8 сентября погибших в блокадном Ленинграде назовут поименно вслух. Прийти и прочитать имена может каждый.