Сотрудника «Теплосети Петербурга» оштрафовали на 50 тысяч рублей из-за оказавшейся по пояс в кипятке горожанки

Сотрудника компании «Теплосеть Санкт-Петербурга» признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Суд оштрафовал руководителя участка на 50 тысяч рублей. Об этом сообщили в Следственном комитете Северной столицы 4 сентября.

Уголовное дело возбудили после происшествия на Тульской улице зимой прошлого года. У седьмого дома прорвало трубу с кипятком. Прохожая провалилась в размыв по пояс. У 59-летней пострадавшей диагностировали ожоги 40% тела. «Теплосеть» взяла медицинское шефство над женщиной и приобрела необходимые лекарства – состояние обварившейся было очень тяжелым.

По версии следствия, инцидент произошёл из-за того, что начальник района первой группы второго эксплуатационного района компании ненадлежащим образом исполнил свои профессиональные обязанности.

«АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» предоставило суду положительную характеристику на данного работника, большой опыт и многолетний добросовестный труд, что было учтено при вынесении судебного акта. Эти качества позволяют сотруднику продолжать работу в «Теплосети», — пояснили «Фонтанке» на предприятии.