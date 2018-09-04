"Не уполномочен Господом". Православному боксеру запретили оскорбляться на «Матильду»

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга не принял иск православного боксера из Екатеринбурга Руслана Алиева к киностудии «РОК». Он требовал физически уничтожить фильм «Матильда» в защиту социальной группы «православные».

Как сообщает 4 сентября объединенная пресс-служба судов Петербурга, Алиев не представил Октябрьскому суду подтверждение того, что его кто-либо наделял полномочиями по представлению интересов соцгруппы «православные», а защиту чести и достоинства Николая Александровича Романова (Николая Второго) он тоже осуществлять не может, так как не приходится императору сыном, родителем или супругом.

Суд вынес определение об отказе в принятии иска к рассмотрению.

Алиев требовал зачистить от «Матильды» Интернет и уничтожить готовые копии, так как в фильме якобы распространены не соответствующие действительности сведения, порочащие честь и достоинство социальной группы «православные» и Николая Второго, а также взыскать компенсацию морального вреда 1 млн рублей.

Алиев — воцерковленный боксер, при крещении получил имя Сергий. Автор исторического проекта «Император Николай II. Переосмысление истории: от осознания к покаянию и возрождению». Занимается бизнесом, учредил интернет-ресурс «Первый международный позитивный портал».

Фильм «Матильда» о романтических отношениях цесаревича Николая и балерины Кшесинской вышел на экраны в октябре 2017 года, задолго до этого подняв огромную волну противостояния сторонников свободы творчества и считающих неприкосновенным образ святого РПЦ – отрекшегося от престола императора России Николая Романова. Сборы фильма составили 9 млн долларов при бюджете 25 млн долларов.