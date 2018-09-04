Правительство РФ рассмотрит введение в России туристического сбора. Петербург может стать пилотным регионом

Кабинет министров рассмотрит введение в России туристического сбора. Об этом 4 сентября сообщает РБК со ссылкой на представителей Минфина и Минкультуры. По данным издания, аналог курортного сбора, который составит 1–2% от стоимости проживания, может появиться в 2020 году.

Ранее глава комитета по финансам Петербурга Алексей Корабельников сообщал, что вопрос о введении такого платежа «в скорой перспективе» будет рассматриваться на Госсовете с участием президента РФ. «Велика вероятность, что инициатива будет поддержана», – сказал он, предложив участникам туристического рынка Петербурга подготовить свои предложения по поводу размера и механизма сбора.

О том, сколько новый налог может принести городу и как отразится на туристической отрасли Северной столицы, читайте в материале «Фонтанки».

Сейчас в России действует механизм курортного сбора, закон о котором Госдума приняла летом прошлого года. Тестирование проходит в Алтайском, Ставропольском и Краснодарском краях. С 2019 года сбор будут платить и гости республики Крым.