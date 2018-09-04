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Власть
04.09.2018 18:55
Печать

Петербургские военные следователи закупят оборудование для взлома Telegram, WhatsApp и Viber

Военное следственное управление СК РФ по Западному военному округу заказало аппаратно-программный комплекс для изъятия и исследования информации с цифровых устройств за 2,5 млн рублей, который должен быть в состоянии взломать любые мобильные устройства и переписку в мессенджерах на них. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

Комплекс должен поддерживать не менее чем 3000 моделей мобильных устройств не менее 100 компаний-производителей на базе Android и iOS и обеспечивать доступ к защищенным областям носителей информации (HPA/DCO) и копирование содержащихся в них данных. В частности, он будет добывать содержимое телефонной книги, текстовых (SMS) и мультимедийных (MMS) сообщений, журналов входящих, исходящих и пропущенных звонков, фотоизображений, видеозаписей, аудиозаписей и голосовых заметок, а также данных с SIM-карты, с сохранением извлеченной информации в отчет формата HTML.

Предполагается физическое извлечение информации с возможностью обхода пользовательских кодов блокировки из мобильных устройств, построенных на базе процессоров Mediatek, Spreadtrum и Qualcomm. Отдельно прописано обнаружение и декодирование истории сообщений, отправленных или полученных в мессенджерах Skype, WhatsApp, Telegram, Viber, WeChat, Line и других. 

Прием заявок от потенциальных поставщиков завершится 6 сентября. Следователи ждут новый комплекс до 1 ноября.

Отметим, ранее в СМИ появлялась информация о том, что региональные управления ФСБ, Следственного комитета и МВД закупают оборудование израильской компании Cellebrite для взлома любых смартфонов. 

Справка:

Разработки Cellebrite помогают взламывать любые смартфоны, после обхода блокировки с устройств можно скачивать любую информацию — фото, историю звонков, переписку. В феврале представители израильской компании заявили, что их решения позволяют взламывать любые модели iPhone — в том числе, последние. По данным Forbes, у Cellebrite заключены контракты со многими службами в США — от ФБР и ЦРУ до таможенной полиции.

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