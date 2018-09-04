Метрополитен оценил автослалом по подземному переходу «Московской» в 650 тысяч. Водителя не будут судить за хулиганскую выходку

В Петербурге прекращено дело Геннадия Валяева, прокатившегося на своем автомобиле по подземному переходу станции метро «Московская». Подсудимому назначили принудительное лечение, а подземка попробует взыскать с него 650 тысяч рублей.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, 4 сентября Московский районный суд вынес постановление о применении к Валяеву, обвиненному по статье 213 УК – «Хулиганство», принудительных мер медицинского характера.

«Дело прекращено, от уголовной ответственности Валяев освобожден», – уточнили в пресс-службе. Ранее Невский суд лишил водителя прав из-за психического расстройства.

Незавершенной история осталась только для петербургского метрополитена. Он монетизировал последствия слалома и выставил Валяеву счет на 653 тысячи рублей. Иск 3 сентября передан судье Московского районного суда, к рассмотрению еще не назначен.

Автомобиль Ssang Yong выехал на тротуар и скатился по ступенькам «Московской» днем 21 февраля. Водитель вел себя деликатно и перед слаломом убедился в отсутствии пешеходов.